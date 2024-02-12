В Ставрополе произошел пожар на территории воинской части
Возгорание произошло на территории воинской части в Ставрополе, по предварительной информации, пожар был зафиксирован в здании штаба. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, загорелся первый этаж здания, была начата эвакуация.
Как сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко, в понедельник было зафиксировано возгорание на первом этаже здания на улице Артема. Градоначальник не уточнил, на каком объекте произошло ЧП.
«По предварительным данным пострадавших нет, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в одном из кабинетов», — написал Ульянченко в своем Telegram-канале.
Позже глава города сообщил о локализации возгорания, пишет RT.
Ранее пожар произошел в международном аэропорту Новокузнецка. Пострадавших не было, отмечает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru