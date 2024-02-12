В Ставрополе произошел пожар на территории воинской части

По данным СМИ, загорелся первый этаж здания, была начата эвакуация.

Как сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко, в понедельник было зафиксировано возгорание на первом этаже здания на улице Артема. Градоначальник не уточнил, на каком объекте произошло ЧП.

«По предварительным данным пострадавших нет, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в одном из кабинетов», — написал Ульянченко в своем Telegram-канале.

Позже глава города сообщил о локализации возгорания, пишет RT.

Ранее пожар произошел в международном аэропорту Новокузнецка. Пострадавших не было, отмечает Ura.ru.

