В Ставрополе произошел пожар на территории воинской части

Возгорание произошло на территории воинской части в Ставрополе, по предварительной информации, пожар был зафиксирован в здании штаба. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Волгоградской области произошел пожар в воинской части

По данным СМИ, загорелся первый этаж здания, была начата эвакуация.

Как сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко, в понедельник было зафиксировано возгорание на первом этаже здания на улице Артема. Градоначальник не уточнил, на каком объекте произошло ЧП.

«По предварительным данным пострадавших нет, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в одном из кабинетов», — написал Ульянченко в своем Telegram-канале.

Позже глава города сообщил о локализации возгорания, пишет RT.

Ранее пожар произошел в международном аэропорту Новокузнецка. Пострадавших не было, отмечает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарСтаврополь

Горячие новости

Все новости

партнеры