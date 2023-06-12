В Стамбуле вымогатели зарезали туриста из России

Турист из России Вячеслав Нечипорчук погиб в центре Стамбула в результате драки с вымогателями, сообщает телеканал Habertürk.

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По данным канала, инцидент произошёл в Таксиме, где у российского туриста злоумышленники пытались отобрать телефон. В ходе драки россиянина ударили ножом в сердце.

В Генконсульстве России в Стамбуле отметили, что информация о происшествии была передана в соответствующий департамент МИД.

Ранее тайский портал Thaiger заявил, что на Боут-авеню в Чернгталае на Пхукете произошло вооружённое нападение на гражданина РФ, который в результате впал в кому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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