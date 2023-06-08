Красное море окропилось кровью: Акула убила россиянина в Хургаде

Молодой турист из России отдыхал на пляже одного из отелей «Dream Beach» со своим отцом и девушкой. Отправившись плавать, он даже не думал, что этот заплыв окажется последним в его жизни. Буквально в тридцати метрах от берега на него напала акула. Хищник вцепился в тело 23-летнего парня, не оставив ни единого шанса на спасение. Все это произошло на глазах отца молодого человека. В беседе с Telegram-каналом 112 мужчина назвал случившееся злым роком.

«Сегодня мы пошли на пляж, отдохнуть. На сына напала акула, это все случилось за секунды. Это абсолютное нелепое стечение обстоятельств, потому что это безопасный пляж. Вокруг корабли и яхты. Там никогда такого не было. Обычно они нападают на диких пляжах. Это именно просто какой-то злой рок», - сказал убитый горем мужчина.

Дежурившие рядом спасатели бросились на помощь. Очевидцы происходящего тут же схватились за телефоны и свои головы. На кадрах, появившихся в соцсетях, запечатлен момент нападения зубастого хищника. Люди за камерой говорили лишь о частях тела, что разбросало течением моря. «Комсомольская правда» поговорила со свидетелями трагедии.

«В один момент показалась акула, она тут же цапнула этого парня. Спасатели это увидели и начали заводить лодку. Он попытался уплыть от нее, но не смог. Она сразу напала на него. Она постоянно утаскивала его под воду. Как нам показалась, рядом с ним была его девушка, потому что она очень сильно кричала. Ее спасатели затащили на лодку, после этого они спасли еще двух девушек. Их всех увезли врачи или полиция, потому что у них был шок, истерика», - сообщили очевидцы, пытаясь подобрать слова, чтобы описать весь ужас увиденного.