Красное море окропилось кровью: Акула убила россиянина в Хургаде
Теплый летний день в египетской Хургаде омрачила кровавая бойня на морском берегу. 23-летнего россиянина разорвала акула на глазах у собственного отца и других отдыхающих, пришедших понежиться на пляже.
Египетский курорт Хургада является центром притяжения туристов со всего мира. Сотни тысяч людей ежегодно приезжают погреться под солнцем и насладиться теплым Красным морем, полным разноцветных рыбок и, как оказалось, опасности.
Молодой турист из России отдыхал на пляже одного из отелей «Dream Beach» со своим отцом и девушкой. Отправившись плавать, он даже не думал, что этот заплыв окажется последним в его жизни. Буквально в тридцати метрах от берега на него напала акула. Хищник вцепился в тело 23-летнего парня, не оставив ни единого шанса на спасение. Все это произошло на глазах отца молодого человека. В беседе с Telegram-каналом 112 мужчина назвал случившееся злым роком.
«Сегодня мы пошли на пляж, отдохнуть. На сына напала акула, это все случилось за секунды. Это абсолютное нелепое стечение обстоятельств, потому что это безопасный пляж. Вокруг корабли и яхты. Там никогда такого не было. Обычно они нападают на диких пляжах. Это именно просто какой-то злой рок», - сказал убитый горем мужчина.
Дежурившие рядом спасатели бросились на помощь. Очевидцы происходящего тут же схватились за телефоны и свои головы. На кадрах, появившихся в соцсетях, запечатлен момент нападения зубастого хищника. Люди за камерой говорили лишь о частях тела, что разбросало течением моря. «Комсомольская правда» поговорила со свидетелями трагедии.
«В один момент показалась акула, она тут же цапнула этого парня. Спасатели это увидели и начали заводить лодку. Он попытался уплыть от нее, но не смог. Она сразу напала на него. Она постоянно утаскивала его под воду. Как нам показалась, рядом с ним была его девушка, потому что она очень сильно кричала. Ее спасатели затащили на лодку, после этого они спасли еще двух девушек. Их всех увезли врачи или полиция, потому что у них был шок, истерика», - сообщили очевидцы, пытаясь подобрать слова, чтобы описать весь ужас увиденного.
После нападения акулы на туриста власти египетской Хургады велели закрыть все пляжи курорта. Генконсульство России в Хургаде в связи с произошедшим призвало туристов «сохранять бдительность при нахождении в воде». Позднее местные жители поймали акулу-людоеда. В СМИ появились кадры угодившего в сеть хищника. На них несколько мужчин пытаются затащить акулу в лодку.
Египетские «Челюсти» - довольно частое явление. В прошлом году на курорте от зубов рыбы-людоеда погибли двое иностранцев. Согласно ежегодному отчету о нападении акул (International Shark Attack File), за прошлый год по всему миру убийца с плавниками унес жизни пяти человек. Нападений, к слову, было зафиксировано 57. Лидером акульих атак стали Соединенные Штаты, а вот первую строчку по смертям делят как раз Египет и ЮАР.
Причиной нападения акул зачастую является банальный голод. Резкое увеличение численности также может подтолкнуть хищников к людоедству. При нападении такого вида акул, которые ранее уже попробовали человечину, спастись практически невозможно. Лучший способ обезопасить себя - купаться в строго отведенных для этого зонах. В случае объявленного предупреждения об акулах необходимо в принципе отказаться от заплыва, так как голодный хищник может напасть даже на маленькой глубине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru