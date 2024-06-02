В Стамбуле из-под завалов обрушившегося дома спасли двух человек

В Стамбуле спасатели достали из-под завалов обрушившегося трехэтажного дома двоих человек. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.

Отмечается, что еще один пострадавший смог выбраться самостоятельно.

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По данным источника, обрушение здания произошло утром 2 июня. Дом рухнул на дорогу, и его конструкции повредили припаркованные рядом автомобили и задели проезжающий мимо автобус.

Причины произошедшего еще устанавливаются. На месте работают спасатели.

Ранее RT сообщил, что в жилом доме в китайском Харбине произошел взрыв.


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Фото: telegram.org
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