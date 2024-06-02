В Стамбуле из-под завалов обрушившегося дома спасли двух человек

По данным источника, обрушение здания произошло утром 2 июня. Дом рухнул на дорогу, и его конструкции повредили припаркованные рядом автомобили и задели проезжающий мимо автобус.

Причины произошедшего еще устанавливаются. На месте работают спасатели.

Ранее RT сообщил, что в жилом доме в китайском Харбине произошел взрыв.



