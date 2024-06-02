В Стамбуле из-под завалов обрушившегося дома спасли двух человек
2 июня 202410:47
В Стамбуле спасатели достали из-под завалов обрушившегося трехэтажного дома двоих человек. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.
Отмечается, что еще один пострадавший смог выбраться самостоятельно.
По данным источника, обрушение здания произошло утром 2 июня. Дом рухнул на дорогу, и его конструкции повредили припаркованные рядом автомобили и задели проезжающий мимо автобус.
Причины произошедшего еще устанавливаются. На месте работают спасатели.
Ранее RT сообщил, что в жилом доме в китайском Харбине произошел взрыв.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Стамбуле из-под завалов обрушившегося дома спасли двух человек
- ПВО за ночь сбила три дрона над Белгородской, Курской областями и Азовским морем
- В Белгородской области при взрыве погиб замглавы администрации Корочанского района
- Премьер Италии: Зеленский примет участие в саммите G7
- СМИ: Охрану Набиуллиной усилили после повышения ключевой ставки до 20%
- МО КНР: Желающие отделить Тайвань от Китая роют себе могилу
- Пентагон закупит книги о российской военной стратегии
- МО КНР: Китай никогда не поставлял оружие сторонам конфликта на Украине
- На Украине сообщили о гибели более 40 уклонистов при попытке покинуть страну
- Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru