В Нижний Новгород спецбортом доставили пострадавших при взрыве газа в Грозном
2 июня 202403:34
Спецбортом МЧС России в Нижний Новгород доставили пятерых человек, пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Грозном, сообщает ТАСС со ссылкой на чрезвычайное ведомство.
Из них – четверо детей. В Нижнем Новгороде они будут проходить дальнейшее лечение.
30 мая произошел хлопок газа в квартире. Причиной стала утечка бытового газа из резинового шланга газовой плиты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru