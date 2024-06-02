В Нижний Новгород спецбортом доставили пострадавших при взрыве газа в Грозном

Спецбортом МЧС России в Нижний Новгород доставили пятерых человек, пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Грозном, сообщает ТАСС со ссылкой на чрезвычайное ведомство.

Хлопок газа произошел в жилом доме в Краснодаре

Из них – четверо детей. В Нижнем Новгороде они будут проходить дальнейшее лечение.

30 мая произошел хлопок газа в квартире. Причиной стала утечка бытового газа из резинового шланга газовой плиты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба МЧС
ТЕГИ:Взрыв ГазаГрозный

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