В Стамбуле фура снесла 14 автомобилей, пять человек пострадали

По данным СМИ, на трассе TEM у района Бахчешехир водитель фуры, не справившись с управлением, снес 14 автомобилей.

«Фура остановилась только после удара о разделительный барьер», — отмечает телеканал.

В результате ДТП пострадали пять человек, им понадобилась помощь медиков. Автомобили получили сильные повреждения.

Ранее в Липецкой области столкнулись два легковых авто, погибли ребенок и трое взрослых, пишет «Свободная пресса».

