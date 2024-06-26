В Стамбуле фура снесла 14 автомобилей, пять человек пострадали
26 июня 202410:55
Массовая авария с участием по меньшей мере 15 автомобилей произошла в Стамбуле. Об этом сообщил телеканал NTV.
По данным СМИ, на трассе TEM у района Бахчешехир водитель фуры, не справившись с управлением, снес 14 автомобилей.
«Фура остановилась только после удара о разделительный барьер», — отмечает телеканал.
В результате ДТП пострадали пять человек, им понадобилась помощь медиков. Автомобили получили сильные повреждения.
Ранее в Липецкой области столкнулись два легковых авто, погибли ребенок и трое взрослых, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спрос россиян на загородные дома в регионах вырос на 30%
- Зорькин: КС уверен в недопустимости возвращения смертной казни в России
- Верка Сердючка спела на русском языке в Одессе
- Послы НАТО утвердили Рютте в качестве нового генсека
- Киргизия запретила ввоз и реализацию вейпов и электронных сигарет
- В Госдуме предложили ввести механизм соцдоплаты к страховой пенсии по старости
- Документальный фильм «Арбенина» о лидере «Ночных Снайперов» выйдет онлайн
- Мэр крымского города Саки ушел в отставку
- Минздрав РФ разрешил клинические исследования нового препарата против ботулизма
- В Стамбуле фура снесла 14 автомобилей, пять человек пострадали
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru