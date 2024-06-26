В Стамбуле фура снесла 14 автомобилей, пять человек пострадали

Массовая авария с участием по меньшей мере 15 автомобилей произошла в Стамбуле. Об этом сообщил телеканал NTV.

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По данным СМИ, на трассе TEM у района Бахчешехир водитель фуры, не справившись с управлением, снес 14 автомобилей.

«Фура остановилась только после удара о разделительный барьер», — отмечает телеканал.

В результате ДТП пострадали пять человек, им понадобилась помощь медиков. Автомобили получили сильные повреждения.

Ранее в Липецкой области столкнулись два легковых авто, погибли ребенок и трое взрослых, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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