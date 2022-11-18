В США заявили о способности баллистической ракеты КНДР долететь до границ Америки

Администрация США подтвердила способность северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты долететь до территории многих стран мира. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации в ходе брифинга, посвященного визиту в Таиланд вице-президента США Камалы Харрис. Об этом сообщило агентство Reuters.

Игра мускулами. Южная Корея и США провоцируют войну с КНДР

По сообщению агентства ТАСС, администрация США также заявила, что ракета КНДР могла долететь и до США. Отмечается, что мировая общественность обеспокоена испытаниями Северной Кореи. О своих опасениях заявила и Харрис. В связи с этим было созвана экстренная встреча представителей Японии, Австралии, Южной Кореи, Канады, США и Новой Зеландии, заявивших о готовности дать уверенный отпор Пхеньяну, при этом призвав его к дипломатии.

Ранее сообщалось, что КНДР совершила запуск четырех баллистических ракет в сторону Желтого моря. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАБаллистическая РакетаКНДР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры