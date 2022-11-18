В США заявили о способности баллистической ракеты КНДР долететь до границ Америки
Администрация США подтвердила способность северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты долететь до территории многих стран мира. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации в ходе брифинга, посвященного визиту в Таиланд вице-президента США Камалы Харрис. Об этом сообщило агентство Reuters.
По сообщению агентства ТАСС, администрация США также заявила, что ракета КНДР могла долететь и до США. Отмечается, что мировая общественность обеспокоена испытаниями Северной Кореи. О своих опасениях заявила и Харрис. В связи с этим было созвана экстренная встреча представителей Японии, Австралии, Южной Кореи, Канады, США и Новой Зеландии, заявивших о готовности дать уверенный отпор Пхеньяну, при этом призвав его к дипломатии.
Ранее сообщалось, что КНДР совершила запуск четырех баллистических ракет в сторону Желтого моря. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 546 / сут.
Умерли
391 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 888 / сут.
- Медведев пообещал казнить военных ВСУ, расстрелявших российских пленных
- Российские военные перекрыли дорогу американскому патрулю в Сирии
- Белый дом: США не подталкивают Зеленского к переговорам с Россией
- Минюст признал Noize MC иноагентом
- СМИ: жители Одессы перекрыли одну из улиц
- Администрация Байдена попросила Конгресс увеличить финансирование Украины
- В Латвии демонтировали памятник основателю республики
- В США заявили о способности баллистической ракеты КНДР долететь до границ Америки
- МИД: Россия требует провести международное расследование расстрела российских пленных на Украине
- Более 200 домов капитально отремонтируют в Калужской области в 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru