В США заявили о способности баллистической ракеты КНДР долететь до границ Америки

По сообщению агентства ТАСС, администрация США также заявила, что ракета КНДР могла долететь и до США. Отмечается, что мировая общественность обеспокоена испытаниями Северной Кореи. О своих опасениях заявила и Харрис. В связи с этим было созвана экстренная встреча представителей Японии, Австралии, Южной Кореи, Канады, США и Новой Зеландии, заявивших о готовности дать уверенный отпор Пхеньяну, при этом призвав его к дипломатии.

Ранее сообщалось, что КНДР совершила запуск четырех баллистических ракет в сторону Желтого моря. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

