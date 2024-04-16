В США загорелся завод, производящий снаряды для Украины
Крупный пожар произошел на заводе по производству боеприпасов в американском Скрантоне (штат Пенсильвания). Об этом сообщает Atlas News.
По данным издания, возгорание зафиксировали около 15:00 (23:00 мск). Очевидцы опубликовали кадры с места ЧП, на которых виден черный дым из труб завода. Компания-владелец предприятия General Dynamics подтвердила информацию о пожаре.
«General Dynamics подтвердила, что небольшой пожар был потушен», — пишет Atlas News.
Никто не пострадал, отмечает РЕН ТВ.
По данным Atlas News, завод производит крупнокалиберные металлические снаряды, минометные снаряды, в том числе калибра 155 мм, для американской армии. Как пишет журнал National Defense, предприятие в Скрантоне специально модернизировали для производства боеприпасов для Украины.
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