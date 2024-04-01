МЧС: Пожар на промплощадке в Екатеринбурге локализовали

Крупный пожар в одном из цехов «Уралмашзавода» в Екатеринбурге удалось локализовать, сообщает пресс-служба МЧС России.

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Уточняется, что из цеха специалисты ведомства вынесли 15 баллонов с кислородом и 2 - с пропаном. Продолжается разведка с помощью беспилотника.

Превышения уровня содержания вредных веществ в воздухе не обнаружено. Стационарные станции продолжают контролировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в одном из цехов «Уралмашзавода» в Екатеринбурге выросла до 4,5 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли на 300 «квадратах», передает «Радиоточка НСН».

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