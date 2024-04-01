МЧС: Пожар на промплощадке в Екатеринбурге локализовали
Крупный пожар в одном из цехов «Уралмашзавода» в Екатеринбурге удалось локализовать, сообщает пресс-служба МЧС России.
Уточняется, что из цеха специалисты ведомства вынесли 15 баллонов с кислородом и 2 - с пропаном. Продолжается разведка с помощью беспилотника.
Превышения уровня содержания вредных веществ в воздухе не обнаружено. Стационарные станции продолжают контролировать ситуацию.
Ранее сообщалось, что площадь пожара в одном из цехов «Уралмашзавода» в Екатеринбурге выросла до 4,5 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли на 300 «квадратах», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС: Пожар на промплощадке в Екатеринбурге локализовали
- Историк моды Васильев назвал Познера «гением дипломатии» за позицию по СВО
- Путин поручил обеспечить к 2030 году вхождение РФ в четверку крупнейших экономик
- Евросоюз за два снял антироссийские санкции с восьми человек
- Площадь пожара в цеху «Уралмашзавода» выросла до 4,5 тысячи «квадратов»
- Российские силы поразили пункт временной дислокации наемников у Харькова
- Центр кинопроизводства запустят в Самарской области
- СК: В Амурской области задержаны два сотрудника Ростехнадзора по подозрению в халатности
- МВД разработало законопроект по ужесточению госконтроля в сфере миграции
- Москвичей предупредили о грозе в отдельных районах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru