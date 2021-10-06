В США задержан подозреваемый в стрельбе в школе в Техасе
Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе, произошедшей в среду в школе в Техасе (США). Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее полиция Арлингтона (Техас) опубликовала в Twitter фотографию разыскиваемого подозреваемого в стрельбе.
Отмечается, что подозреваемый был взят под стражу без каких-либо проблем. Он обвинен по нескольким пунктам в нападении с применением оружия при отягчающих обстоятельствах.
В результате инцидента большинство учеников были эвакуированы из школы. Четверо учащихся были ранены.
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