В США задержан подозреваемый в стрельбе в школе в Техасе

Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе, произошедшей в среду в школе в Техасе (США). Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее полиция Арлингтона (Техас) опубликовала в Twitter фотографию разыскиваемого подозреваемого в стрельбе.

Отмечается, что подозреваемый был взят под стражу без каких-либо проблем. Он обвинен по нескольким пунктам в нападении с применением оружия при отягчающих обстоятельствах.

В результате инцидента большинство учеников были эвакуированы из школы. Четверо учащихся были ранены.





