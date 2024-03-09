В США задержали попытавшегося проникнуть в Капитолий мужчину с молотком
Мужчина с молотком попытался проникнуть в здание Конгресса США в Вашингтоне, он задержан. Об этом сообщило столичное полицейское управление.
«Команда офицеров полиции... задержала мужчину с молотком, который пытался проникнуть в американский Капитолий», — указали в ведомстве.
По данным правоохранителей, задержанный проходил досмотр в центре для посетителей, и рентген показал, что в сумке у мужчины находится молоток. Когда полицейский попытался открыть сумку пытавшегося пройти в здание, тот оказал сопротивление. Позже против мужчины применили электрошокер и задержали его.
Злоумышленник оказался 33-летним жителем штата Огайо. Мужчину обвинили в нападении на полицейского.
Ранее во Франции 31-летний мужчина с ножом атаковал сотрудников правоохранительных органов, нападавшего нейтрализовали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru