В США задержали попытавшегося проникнуть в Капитолий мужчину с молотком

Мужчина с молотком попытался проникнуть в здание Конгресса США в Вашингтоне, он задержан. Об этом сообщило столичное полицейское управление.

«Команда офицеров полиции... задержала мужчину с молотком, который пытался проникнуть в американский Капитолий», — указали в ведомстве.

По данным правоохранителей, задержанный проходил досмотр в центре для посетителей, и рентген показал, что в сумке у мужчины находится молоток. Когда полицейский попытался открыть сумку пытавшегося пройти в здание, тот оказал сопротивление. Позже против мужчины применили электрошокер и задержали его.

Злоумышленник оказался 33-летним жителем штата Огайо. Мужчину обвинили в нападении на полицейского.

Ранее во Франции 31-летний мужчина с ножом атаковал сотрудников правоохранительных органов, нападавшего нейтрализовали.

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ФОТО: РИА Новости
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