На севере Франции вооруженный ножом мужчина напал на полицейских
В коммуне Бенифонтен на севере Франции вооруженный ножом 31-летний мужчина атаковал сотрудников правоохранительных органов, сообщил телеканал BFM.
Полицейские применили огнестрельное оружие и убили нападавшего. Один из стражей порядка получил ранения. Его доставили в больницу.
По данным телеканала, полицейские прибыли для принудительной госпитализации мужчины, страдавшего от шизофрении. Нападавший начал сопротивляться и ударил полицейского ножом в грудь.
Ранее в Стамбуле мужчина ранил ножом 11 случайных прохожих. Всех пострадавших госпитализировали, отмечает «Радиоточка НСН».
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