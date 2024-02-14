На севере Франции вооруженный ножом мужчина напал на полицейских

В коммуне Бенифонтен на севере Франции вооруженный ножом 31-летний мужчина атаковал сотрудников правоохранительных органов, сообщил телеканал BFM.

В Лиссабоне мужчина при нападении на мусульманский религиозный центр убил двух человек

Полицейские применили огнестрельное оружие и убили нападавшего. Один из стражей порядка получил ранения. Его доставили в больницу.

По данным телеканала, полицейские прибыли для принудительной госпитализации мужчины, страдавшего от шизофрении. Нападавший начал сопротивляться и ударил полицейского ножом в грудь.

Ранее в Стамбуле мужчина ранил ножом 11 случайных прохожих. Всех пострадавших госпитализировали, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: interieur.gouv.fr
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