В США в автоаварии с электромобилем Tesla погибли два человека

Там электромобиль Tesla врезался в дерево. В момент аварии машина была в режиме автопилота. Один из погибших находился на переднем сидении, второй сидел сзади. Электромобиль ехал на высокой скорости, но не вошел в поворот и врезался в дерево под Хьюстоном.

После аварии возник пожар. Пока не установлено, сработали ли при аварии подушки безопасности. В компании Tesla пока не прокомментировали инцидент.

Ранее основатель Tesla Илон Маск опроверг домыслы СМИ о применении электрокаров компании для шпионажа в Китае или любой другой стране. Маск опроверг возможную грозу национальной безопасности Китая от электромобилей Tesla.

