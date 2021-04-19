В США в автоаварии с электромобилем Tesla погибли два человека

Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в американском штате Техас, передает издание Wall Street Journal.

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Там электромобиль Tesla врезался в дерево. В момент аварии машина была в режиме автопилота. Один из погибших находился на переднем сидении, второй сидел сзади. Электромобиль ехал на высокой скорости, но не вошел в поворот и врезался в дерево под Хьюстоном.

После аварии возник пожар. Пока не установлено, сработали ли при аварии подушки безопасности. В компании Tesla пока не прокомментировали инцидент.

Ранее основатель Tesla Илон Маск опроверг домыслы СМИ о применении электрокаров компании для шпионажа в Китае или любой другой стране. Маск опроверг возможную грозу национальной безопасности Китая от электромобилей Tesla.

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ФОТО: Tesla
ТЕГИ:ДТПСША
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