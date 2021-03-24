Покупку Tesla можно будет оплатить биткойнами
24 марта 202111:06
Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter заявил, что автомобили компании теперь можно приобрести с помощью криптовалюты биткойн.
При этом Маск пообещал, что полученные биткойны компания не станет конвертировать в фиатные валюты. Купить электроавтомобили компании за пределами США за криптовалюту можно будет с конца года.
В начале февраля Tesla инвестировала в биткойн 1,5 млрд долларов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 861 / сут.
Умерли
8 861+-86 957 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 355 / сут.
- На МКС ложно сработала пожарная сигнализация
- Синоптики рассказали, когда растает снег в Москве
- Житель Твери выиграл в лотерею 335 млн рублей и не забрал выигрыш
- ВОЗ заявила о вспышке полиомиелита в Таджикистане
- В России выявили 8861 случай коронавируса за сутки
24 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru