Покупку Tesla можно будет оплатить биткойнами

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter заявил, что автомобили компании теперь можно приобрести с помощью криптовалюты биткойн.

При этом Маск пообещал, что полученные биткойны компания не станет конвертировать в фиатные валюты. Купить электроавтомобили компании за пределами США за криптовалюту можно будет с конца года.

В начале февраля Tesla инвестировала в биткойн 1,5 млрд долларов.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаИлон МаскБиткоин
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