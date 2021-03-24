Покупку Tesla можно будет оплатить биткойнами

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter заявил, что автомобили компании теперь можно приобрести с помощью криптовалюты биткойн.

При этом Маск пообещал, что полученные биткойны компания не станет конвертировать в фиатные валюты. Купить электроавтомобили компании за пределами США за криптовалюту можно будет с конца года.

В начале февраля Tesla инвестировала в биткойн 1,5 млрд долларов.



