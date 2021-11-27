В США три человека получили ранения при стрельбе в торговом центре
27 ноября 202102:18
Три человека пострадали в результате стрельбы в торговом центре в городе Дарем в американском штате Северная Каролина. Об этом сообщает телеканал NBC.
Отмечается, что после инцидента был задержан один человек. Данные о нападавшем, причинах стрельбы и состоянии раненых не приводятся.
Как сообщила местная полиция, посетителей торгового центра эвакуируют. До завершения расследования комплекс будет закрыт.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru