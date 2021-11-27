В США три человека получили ранения при стрельбе в торговом центре

Отмечается, что после инцидента был задержан один человек. Данные о нападавшем, причинах стрельбы и состоянии раненых не приводятся.

Как сообщила местная полиция, посетителей торгового центра эвакуируют. До завершения расследования комплекс будет закрыт.

