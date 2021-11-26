Три человека погибли при обстреле школьного автобуса в Косово
26 ноября 202122:55
Школьный автобус был обстрелян в пятницу в Косово, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По данным национального телевидения Сербии, среди погибших два школьника и водитель автобуса.
Инцидент произошел в селе Глоджане.
Другие подробности произошедшего не приводятся.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+34 690 / сут.
Умерли
270 тыс.+1 235 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+36 145 / сут.
- Три человека погибли при обстреле школьного автобуса в Косово
- США ограничат въезд из восьми стран из-за нового штамма коронавируса
- Главред Sota.vision, правозащитник Еланчик признан Минюстом СМИ-иноагентом
- «Нормальный»: Карпин оценил жребий сборной РФ в стыках ЧМ-2022
- Мэр Прокопьевска уволен за вечеринку во время траура по погибшим в Кузбассе
- Минюст РФ включил «Нобелевский призыв» в СМИ-иноагенты
- Умер футболист и заслуженный тренер СССР Герман Зорин
- Фигуристка Валиева установила мировой рекорд в одиночном катании
- Цена нефти Brent упала ниже $73 за баррель
- Путин позитивно оценил встречу с главами Азербайджана и Армении
26 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru