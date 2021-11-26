Три человека погибли при обстреле школьного автобуса в Косово

Школьный автобус был обстрелян в пятницу в Косово, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным национального телевидения Сербии, среди погибших два школьника и водитель автобуса.

Инцидент произошел в селе Глоджане.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ОбстрелКосово
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