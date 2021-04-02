В полиции не связывают инцидент у Капитолия с терроризмом

Наезд автомобиля на полицейскую машину у ограды Капитолия в США не является актом терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу полицейского управления по округу Колумбия Роберта Конти.

По словам Конти, предварительное расследование установило, что случившееся не имеет отношение к терроризму, однако этот вопрос еще будет изучаться. По данным полиции, Капитолийский холм не представляет угрозы для населения, однако полции предстоит установить мотивы действий злоумышленника.

Глава полицейского управления назвал поступок погибшего "бессмысленным", однако подчеркнул, что полиция "будет заниматься" данным инцидентом. В полиции отметили, что не думают о связи между работой одного из членов Конгресса и данным происшествием.

В пятницу вечером неизвестный на своем автомобиле врезался в двух офицеров полиции на контрольно-пропускном пункте (КПП) у здания конгресса США. Вскоре после задержания он погиб, также скончался один из полицейских.

