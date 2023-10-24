В США семь человек погибли в ДТП с 158 автомобилями

Массовая авария произошла в американском штате Луизиана, столкнулись как минимум 158 автомобилей. Об этом сообщила полиция штата в социальной сети X.

В массовом ДТП в Тюменской области погибли три человека

«Подтверждены семь смертей. Более 25 человек с ранениями были доставлены в больницы в районе», — указали в ведомстве.

По данным телеканала NBC, авария произошла из-за густого тумана.

Ранее пассажирский автобус попал в ДТП в турецком Кайсери, пострадали 38 человек, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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