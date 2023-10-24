В США семь человек погибли в ДТП с 158 автомобилями
24 октября 202311:17
Массовая авария произошла в американском штате Луизиана, столкнулись как минимум 158 автомобилей. Об этом сообщила полиция штата в социальной сети X.
«Подтверждены семь смертей. Более 25 человек с ранениями были доставлены в больницы в районе», — указали в ведомстве.
По данным телеканала NBC, авария произошла из-за густого тумана.
Ранее пассажирский автобус попал в ДТП в турецком Кайсери, пострадали 38 человек, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru