В США семь человек погибли в ДТП с 158 автомобилями

«Подтверждены семь смертей. Более 25 человек с ранениями были доставлены в больницы в районе», — указали в ведомстве.

По данным телеканала NBC, авария произошла из-за густого тумана.

Ранее пассажирский автобус попал в ДТП в турецком Кайсери, пострадали 38 человек, пишет RT.

