В массовом ДТП в Тюменской области погибли три человека
В результате столкновения трех автомобилей в Тюменской области погибли три человека, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.
ДТП произошло в Бердюжском районе Тюменской области. Столкнулись легковой автомобиль, фура и малотоннажный грузовик.
Предварительно, виновником ДТП стал 16-летний водитель автомобиля ВАЗ. Во время поворота налево он не уступил дорогу большегрузу Scania.
Погибли три человека, четверо пострадали. Одного пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами.
Под Пермью в результате столкновения автомобиля Toyota Land Cruiser и трактора с прицепом погиб четырехлетний ребенок, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Business Insider: соцсеть X станет приложением для знакомств
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
- Группа «Эпидемия» издаст три альбома на виниле
- Пентагон заявил о модернизации ядерной бомбы В61
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru