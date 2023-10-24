В массовом ДТП в Тюменской области погибли три человека

В результате столкновения трех автомобилей в Тюменской области погибли три человека, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

В тоннеле на МКАД опрокинулся грузовой автомобиль

ДТП произошло в Бердюжском районе Тюменской области. Столкнулись легковой автомобиль, фура и малотоннажный грузовик.

Предварительно, виновником ДТП стал 16-летний водитель автомобиля ВАЗ. Во время поворота налево он не уступил дорогу большегрузу Scania.

Погибли три человека, четверо пострадали. Одного пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами.

Под Пермью в результате столкновения автомобиля Toyota Land Cruiser и трактора с прицепом погиб четырехлетний ребенок, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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