Четыре человека погибли при крушении частного самолета в Мексике
6 января 202406:25
Частный самолет потерпел крушение на севере Мексики. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.
Катастрофа произошла близ аэропорта План-де-Гуадалупе города Рамос-Ариспе в штате Коауила.
«В результате авиакатастрофы погибли три женщины и один мужчина», — отмечается в сообщении.
Причины ЧП не называются.
Ранее частный самолет потерпел крушение на Карибах, воздушное судно рухнуло в океан вскоре после взлета, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Погибли четыре человека, в том числе голливудский актер Кристиан Оливер.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru