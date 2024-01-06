Четыре человека погибли при крушении частного самолета в Мексике

Частный самолет потерпел крушение на севере Мексики. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Актер Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе

Катастрофа произошла близ аэропорта План-де-Гуадалупе города Рамос-Ариспе в штате Коауила.

«В результате авиакатастрофы погибли три женщины и один мужчина», — отмечается в сообщении.

Причины ЧП не называются.

Ранее частный самолет потерпел крушение на Карибах, воздушное судно рухнуло в океан вскоре после взлета, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Погибли четыре человека, в том числе голливудский актер Кристиан Оливер.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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