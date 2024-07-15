В США расследуют стрельбу на митинге Трампа как потенциальный теракт

ФБР расследует стрельбу на митинге экс-президента США, кандидата на пост главы государства Дональда Трампа в штате Пенсильвания как покушение и потенциальный теракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

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Как отметили в ФБР, в результате ЧП один человек погиб, Трамп и другие присутствующие получили ранения. По данным спецслужбы, пока расследование указывает, что стрелявший действовал в одиночку. При этом ФБР продолжает поиск возможных сообщников.

Мотив действий злоумышленника пока неизвестен. Правоохранители изучают содержимое телефона стрелка, кроме того, состоялись обыски в его доме и машине, в ходе которых обнаружили «подозрительные устройства». ФБР направило их на экспертизу.

Ранее стало известно, что на предвыборном митинге Трампа произошло покушение на политика, пуля задела ухо экс-президента. Трампа обследовали и выписали из больницы, пишет 360.ru.

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ФОТО: AP / ТАСС
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