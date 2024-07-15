В США расследуют стрельбу на митинге Трампа как потенциальный теракт
ФБР расследует стрельбу на митинге экс-президента США, кандидата на пост главы государства Дональда Трампа в штате Пенсильвания как покушение и потенциальный теракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
Как отметили в ФБР, в результате ЧП один человек погиб, Трамп и другие присутствующие получили ранения. По данным спецслужбы, пока расследование указывает, что стрелявший действовал в одиночку. При этом ФБР продолжает поиск возможных сообщников.
Мотив действий злоумышленника пока неизвестен. Правоохранители изучают содержимое телефона стрелка, кроме того, состоялись обыски в его доме и машине, в ходе которых обнаружили «подозрительные устройства». ФБР направило их на экспертизу.
Ранее стало известно, что на предвыборном митинге Трампа произошло покушение на политика, пуля задела ухо экс-президента. Трампа обследовали и выписали из больницы, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сборная Аргентины в рекордный 16-й раз выиграла Кубок Америки по футболу
- В США расследуют стрельбу на митинге Трампа как потенциальный теракт
- В Пакистане арестовали экс-премьера страны Хана и его жену
- В Курской области сбили три беспилотника
- Фильм «Не одна дома» стал лидером кинопроката в России за выходные
- В очередях у Крымского моста скопилось более 1,2 тысячи автомобилей
- Над тремя регионами России нейтрализовали 22 беспилотника ВСУ
- В России предложили пошаговую индексацию утильсбора на машины и автобусы
- В НАТО отвергли предложение Польши сбивать ракеты над Украиной
- Трамп заявил, что после покушения переписал речь для съезда республиканцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru