В США расследуют стрельбу на митинге Трампа как потенциальный теракт

Как отметили в ФБР, в результате ЧП один человек погиб, Трамп и другие присутствующие получили ранения. По данным спецслужбы, пока расследование указывает, что стрелявший действовал в одиночку. При этом ФБР продолжает поиск возможных сообщников.

Мотив действий злоумышленника пока неизвестен. Правоохранители изучают содержимое телефона стрелка, кроме того, состоялись обыски в его доме и машине, в ходе которых обнаружили «подозрительные устройства». ФБР направило их на экспертизу.

Ранее стало известно, что на предвыборном митинге Трампа произошло покушение на политика, пуля задела ухо экс-президента. Трампа обследовали и выписали из больницы, пишет 360.ru.

