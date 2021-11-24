В США признаны виновными трое мужчин, застрелившие афроамериканца на пробежке
24 ноября 202123:42
В США жюри присяжных признало трех мужчин виновными в убийстве афроамериканца Ахмода Орбери, который находился на пробежке в штате Джорджия. Об этом сообщает РИА Новости.
Виновными признали Грегори Макмайкл, его сына Трэвиса и их соседа Уильяма Брайана. Всем троим грозит пожизненный срок лишения свободы.
Орбери был застрелен в феврале 2020 года. Трое жителей района заподозрили его в совершении преступления, догнали и при попытке Орбери защититься застрелили его.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru