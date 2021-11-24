В США признаны виновными трое мужчин, застрелившие афроамериканца на пробежке

Виновными признали Грегори Макмайкл, его сына Трэвиса и их соседа Уильяма Брайана. Всем троим грозит пожизненный срок лишения свободы.



Орбери был застрелен в феврале 2020 года. Трое жителей района заподозрили его в совершении преступления, догнали и при попытке Орбери защититься застрелили его.

