Экс-полицейский Шовин получил 22,5 года тюрьмы за убийство Флойда
Бывший сотрудник американской полиции Дерек Шовин признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в 2020 году и приговорен к 22,5 годам лишения свободы. Трансляцию заседания суда в Миннеаполисе проводили американские каналы.
В своем последнем слове Шовин принес соболезнования семье погибшего, однако не извинился за свои действия, которые привели к гибели мужчины.
Убийство Джорджа Флойда белым полицейским 25 мая 2020 года привело к массовым протестам во многих городах США, а также Франции и Великобритании. В обществе заявили о необходимости полицейской реформы и проработке проблемы системного расизма.
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