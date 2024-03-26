В США после столкновения с судном обрушился автомобильный мост
В американском городе Балтимор штата Мэриленд обрушился мост после того, как в него врезалось грузовое судно, сообщает New York Times.
По данным издания, масштабы ущерба пока не ясны. Власти Балтимора заявили, что в ходе происшествия множество пострадавших, несколько автомобилей упали в воду.
Также уточняется, что движение в сторону моста временно закрыто из-за инцидента. На место выехали экстренные службы.
Ранее обрушение эстакады на участке федеральной трассы США, соединяющей города вдоль восточного побережья от штата Мэн до Флориды, закрыло главную автомагистраль в стране, передает «Радиоточка НСН».
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