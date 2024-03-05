В американском штате Теннесси разбился одномоторный самолет
Одномоторный самолет потерпел крушение в штате Теннесси в США, есть погибшие. Об этом сообщает полиция города Нэшвилл.
По данным правоохранителей, воздушное судно разбилось возле полос шоссе I-40, ведущих на восток.
«Несколько человек на борту погибли», — указано в заявлении полиции в соцсети Х.
Специалисты устанавливают, откуда направлялся потерпевший крушение самолет.
Американское Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование после ЧП, отмечает телеканал «360».
Ранее в Калифорнии потерпел крушение электрический самодельный самолет, погибли четыре человека, напоминает Ura.ru.
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