В американском штате Теннесси разбился одномоторный самолет

Одномоторный самолет потерпел крушение в штате Теннесси в США, есть погибшие. Об этом сообщает полиция города Нэшвилл.

В США два человека погибли при крушении вертолета нацгвардии

По данным правоохранителей, воздушное судно разбилось возле полос шоссе I-40, ведущих на восток.

«Несколько человек на борту погибли», — указано в заявлении полиции в соцсети Х.

Специалисты устанавливают, откуда направлялся потерпевший крушение самолет.

Американское Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование после ЧП, отмечает телеканал «360».

Ранее в Калифорнии потерпел крушение электрический самодельный самолет, погибли четыре человека, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Джереми Хоган
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