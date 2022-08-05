В США подтвердили арест гражданина РФ Александра Винника

В российском посольстве в Вашингтоне сообщили, что американские власти подтвердили арест гражданина РФ Александра Винника, который был доставлен в США из Греции на частном самолете, передает ТАСС.

Накануне власти Франции депортировали россиянина в Грецию, которая затем передала его американским спецслужбам.

«В настоящее время проясняем информацию о его месте нахождения, а также сведения о его адвокатах», – сообщила заведующая консульским отделом посольства РФ в Вашингтоне Надежда Шумова.

Адвокат, который прежде защищал интересы Винника во Франции Фредерик Бело сообщил, что его подзащитный находится в Сан-Франциско. В случае признания вины россиянину грозит заключение сроком до 55 лет и штраф в несколько миллионов долларов.

Задержанный в Греции россиянин согласился на экстрадицию

В США его обвинили в создании криптобиржи, с помощью которой он украл более 630 000 биткоинов, а также в распространении вредоносного программного обеспечения.

Под угрозой депортации в США Винник признался в хищениях в России на сумму в 750 млн рублей.

Ранее Франция отказала России в экстрадиции Винника.


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