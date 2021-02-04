В США неизвестный угнал автомобиль с вакцинами против COVID

В США неизвестный угнал автомобиль, в котором находились около 200 доз вакцин от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию города Плант-сити (штат Флорида).

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Отмечается, что машина была угнана с парковки, расположенной у центра вакцинации. В настоящее время полиция занимается поиском угонщика.

Ранее сообщалось, что число вакцинированных от COVID-19 американцев превысило количество заразившихся. По данным на 2 февраля, около 26,5 млн граждан получили вакцину от коронавируса, в то время как в стране было зафиксировано 26,2 млн случаев заражения.


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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:СШАВакцина
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