Канада открыла границы для жителей США на определенных условиях

Власти Канады объявили о снятии запрета на въезд в страну жителей США при условии полной вакцинации и наличии отрицательного теста на коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Уточняется, что тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до поездки. Также среди требований необходимость заполнения онлайн-анкеты. Решение вступает в силу с 9 августа.

Между тем, США продлили запрет въезда со стороны Канады до 21 августа.

Американо-канадская граница была закрыта из-за пандемии в марте 2020 года. Поездки были разрешены только в случае крайне необходимости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КанадаСША
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