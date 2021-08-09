Канада открыла границы для жителей США на определенных условиях

Уточняется, что тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до поездки. Также среди требований необходимость заполнения онлайн-анкеты. Решение вступает в силу с 9 августа.

Между тем, США продлили запрет въезда со стороны Канады до 21 августа.

Американо-канадская граница была закрыта из-за пандемии в марте 2020 года. Поездки были разрешены только в случае крайне необходимости.

