В США гражданина России приговорили к пяти годам тюрьмы

Суд Восточного округа Нью-Йорка отправил в тюрьму россиянина Антона Богданова за мошенничество в налоговой сфере и взлом компьютерных сетей, сообщает ТАСС.

По данным Минюста США, 35-летнего гражданина России приговорили к 60 месяцам тюремного заключения за взлом компьютерных систем и кражу личной информации, с помощью которой он получал возврат переплаты по налогам.

Кроме того, Богданову, который признал свою вину, назначили штраф в размере 476 тысяч долларов.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что запрос об экстрадиции осуждённого во Франции россиянина Александра Винника, которого США обвиняют в отмывании денег через биржу криптовалют, отклонён.