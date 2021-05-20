В США гражданина России приговорили к пяти годам тюрьмы
Суд Восточного округа Нью-Йорка отправил в тюрьму россиянина Антона Богданова за мошенничество в налоговой сфере и взлом компьютерных сетей, сообщает ТАСС.
По данным Минюста США, 35-летнего гражданина России приговорили к 60 месяцам тюремного заключения за взлом компьютерных систем и кражу личной информации, с помощью которой он получал возврат переплаты по налогам.
Кроме того, Богданову, который признал свою вину, назначили штраф в размере 476 тысяч долларов.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что запрос об экстрадиции осуждённого во Франции россиянина Александра Винника, которого США обвиняют в отмывании денег через биржу криптовалют, отклонён.
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