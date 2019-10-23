В США готовят к депортации бывшего «строителя трамплинов»

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России и бывший глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида. По сообщениям местной печати, сотрудники американской иммиграционной службы задержали Билалова в его доме в Санни-Айлс-Бич, где он проживал с женой и новорожденным ребенком.

Широкой публике имя Ахмеда Билалова стало известно после критики со стороны президента Путина. Было это в предолимпийском 2013 году, когда Билалов занимал пост председателя совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа», а, кроме того, и вице-президента Олимпийского комитета России. Инспектируя ход строительства олимпийских объектов, Владимир Путин обнаружил срыв сроков строительства комплекса трамплинов «Русские горки» в Сочи, за что и устроил ответственному товарищу разнос в разговоре на объекте с вице-премьером Дмитрием Козаком и президентом ОКР Александром Жуковым. Вот выдержки из него:

В.Путин: Задержка с окончательным вводом на два с лишним года…

Д.Козак: Предыдущий исполнитель – товарищ Билалов…

В.Путин: Товарищ Билалов, он чем сейчас занимается?

Д.Козак: Сейчас – «Курортами Северного Кавказа»

В.Путин: Молодец, а еще чем?

В.Мутко: Сегодня – вице-президент Олимпийского комитета

В.Путин – А.Жукову: Это он у Вас вице-президент? И вице-президент Олимпийского комитета страны занимается вот такой стройкой и так стаскивает ее по срокам?

А.Жуков: У него своя компания какая-то строительная…

В.Путин: Удорожание объекта есть?.. Из миллиарда двести превратилось в восемь миллиардов? Молодцы. Хорошо работаете.

Завершение строительства было поручено Сбербанку.

Позже против Билалова и его брата Магомеда возбудили уголовное дело. По данным следствия, они причастны к хищениям, в результате которых выделенные на строительство туристического кластера пять миллиардов рублей были размещены в Национальном банке развития бизнеса, который впоследствии обанкротился. Вскоре после этого братья уехали за границу. В России их объявили в розыск.

Российские правоохранительные органы никаких уведомлений от США о задержании Билалова в России не получали. Между тем, как напоминает ТАСС, уголовное дело в отношении Билалова не закрывалось, его расследование продолжается, сам он находится в международном розыске. Из-за отсутствия между США и Россией соглашения о выдаче Билалова могут только депортировать. Со слов представителя Иммиграционной и таможенной полиции США стало известно, что Ахмед Билалов прибыл в США 2 мая 2016 года. Не получив статуса иммигранта и не выехав вовремя из страны, он нарушил правила пребывания на территории Соединенных Штатов. Теперь он находится под стражей в ожидании процедуры депортации.

