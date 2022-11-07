В США горит химзавод
7 ноября 202220:01
В американском штате Джорджия в понедельник прогремели взрывы на химическом заводе.
По данным СМИ, в результате начался пожар, после чего местные власти эвакуировали жителей близлежащих населенных пунктов.
Спасатели рекомендовали всем в радиусе трех миль от завода спрятаться в укрытие. При этом их беспокоит возможная смена ветра.
В минувшие выходные в центре Нью-Йорка загорелся высотный дом. В результате того пожара пострадали около 40 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru