В США горит химзавод

Спасатели рекомендовали всем в радиусе трех миль от завода спрятаться в укрытие. При этом их беспокоит возможная смена ветра.

В минувшие выходные в центре Нью-Йорка загорелся высотный дом. В результате того пожара пострадали около 40 человек.

