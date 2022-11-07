В США горит химзавод

В американском штате Джорджия в понедельник прогремели взрывы на химическом заводе.

По данным СМИ, в результате начался пожар, после чего местные власти эвакуировали жителей близлежащих населенных пунктов.

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Спасатели рекомендовали всем в радиусе трех миль от завода спрятаться в укрытие. При этом их беспокоит возможная смена ветра.

В минувшие выходные в центре Нью-Йорка загорелся высотный дом. В результате того пожара пострадали около 40 человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаводПожарСША
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