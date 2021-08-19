В США два человека стали жертвами наводнения после шторма «Фред»

Отмечается, что еще около 20 человек числятся пропавшими без вести.

Согласно прогнозу, шторм, несмотря на его ослабление, все еще может быть опасен. В частности, метеорологи не исключают образование торнадо и порывов ветра со скоростью до 70 миль в час (около 112 км/час).





