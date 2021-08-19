В США два человека стали жертвами наводнения после шторма «Фред»
19 августа 202123:15
Два человека стали жертвами наводнения, которое было вызвано тропическим штормом «Фред» в штате Северная Каролина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местных властей.
Отмечается, что еще около 20 человек числятся пропавшими без вести.
Согласно прогнозу, шторм, несмотря на его ослабление, все еще может быть опасен. В частности, метеорологи не исключают образование торнадо и порывов ветра со скоростью до 70 миль в час (около 112 км/час).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru