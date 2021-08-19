В США два человека стали жертвами наводнения после шторма «Фред»

Два человека стали жертвами наводнения, которое было вызвано тропическим штормом «Фред» в штате Северная Каролина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местных властей.

В Сочи объявлено штормовое предупреждение

Отмечается, что еще около 20 человек числятся пропавшими без вести.

Согласно прогнозу, шторм, несмотря на его ослабление, все еще может быть опасен. В частности, метеорологи не исключают образование торнадо и порывов ветра со скоростью до 70 миль в час (около 112 км/час).



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШтормСША
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