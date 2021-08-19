В Сочи объявлено штормовое предупреждение
19 августа 202113:39
В Сочи объявили штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба администрации города. Ожидаются сильные дожди, ветер до 20 метров в секунду, гроза, град. Также на участке Магри возможны смерчи над морем. В сообщении пресс-службы сочинской администрации говорится, что такие гидрометеорологические явления будут наблюдаться в течение суток 20 августа, а также утром 21 августа.
Ранее в Геленджике выпало осадков почти в четыре раза больше месячной нормы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Евросоюз признал COVID-сертификаты Украины
- Бочкарев: На станции БКЛ «Сокольники» начался монтаж декоративных панелей
- «НАШЕ Радио» начало вещание в Вязьме
- Умер режиссер анимационных фильмов Евгений Михельсон
- «Легенда ЦУМа». Футболист Урунов покидает «Спартак»
- В Сочи объявлено штормовое предупреждение
- Мишустин прилетел в Киргизию
- Три человека погибли при взрыве в провинции Пенджаб в Пакистане
- Жириновский перечислил виновных в провале ГКЧП
- Талибы требуют покинуть район аэропорта Кабула, сообщают СМИ
18 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru