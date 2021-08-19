В Сочи объявлено штормовое предупреждение

В Сочи объявили штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба администрации города. Ожидаются сильные дожди, ветер до 20 метров в секунду, гроза, град. Также на участке Магри возможны смерчи над морем. В сообщении пресс-службы сочинской администрации говорится, что такие гидрометеорологические явления будут наблюдаться в течение суток 20 августа, а также утром 21 августа.

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ФОТО: Telegram Вениамина Кондратьева
ТЕГИ:ШтормСочи
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