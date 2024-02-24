В США два человека погибли при крушении вертолета нацгвардии

Двое военнослужащих погибли в результате крушения вертолета национальной гвардии США в штате Миссисипи. Об этом сообщил губернатор региона Тейт Ривз.

«Сегодня произошло крушение вертолета национальной гвардии Миссисипи "Апач" AH-64 в ходе обычного тренировочного полета», — приводит РИА Новости заявление Ривза.

Губернатор указал, что двое находившихся на борту гвардейцев погибли. Специалисты работают на месте ЧП.

Ранее бизнес-джет Bombardier Challenger 600 рухнул на автомобильное шоссе в американском штате Флорида. Полиция сообщала о двух погибших.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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