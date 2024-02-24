В США два человека погибли при крушении вертолета нацгвардии
24 февраля 202402:55
Двое военнослужащих погибли в результате крушения вертолета национальной гвардии США в штате Миссисипи. Об этом сообщил губернатор региона Тейт Ривз.
«Сегодня произошло крушение вертолета национальной гвардии Миссисипи "Апач" AH-64 в ходе обычного тренировочного полета», — приводит РИА Новости заявление Ривза.
Губернатор указал, что двое находившихся на борту гвардейцев погибли. Специалисты работают на месте ЧП.
Ранее бизнес-джет Bombardier Challenger 600 рухнул на автомобильное шоссе в американском штате Флорида. Полиция сообщала о двух погибших.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru