В США четыре человека пострадали при нападении с ножом у Белого дома

Около Белого дома в США ранены четыре человека. Это – результат нападения с ножом недалеко от администрации президента в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.

Полиция Лос-Анджелеса задержала около 40 участников акции протеста

Напомним, в США завершилось голосование на всеобщих выборах. Оба кандидата на пост президента США – республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден – заявили о своей победе и обвинили друг друга в возможной подтасовке результатов, выразив готовность обращаться в связи с этим в суд.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА ФАН
ТЕГИ:Белый ДомСШАНападение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры