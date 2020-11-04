В США четыре человека пострадали при нападении с ножом у Белого дома
4 ноября 202015:52
Около Белого дома в США ранены четыре человека. Это – результат нападения с ножом недалеко от администрации президента в Вашингтоне, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.
Напомним, в США завершилось голосование на всеобщих выборах. Оба кандидата на пост президента США – республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден – заявили о своей победе и обвинили друг друга в возможной подтасовке результатов, выразив готовность обращаться в связи с этим в суд.
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4 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru