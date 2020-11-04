В США четыре человека пострадали при нападении с ножом у Белого дома

Напомним, в США завершилось голосование на всеобщих выборах. Оба кандидата на пост президента США – республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден – заявили о своей победе и обвинили друг друга в возможной подтасовке результатов, выразив готовность обращаться в связи с этим в суд.



