В Индии из-за технической неисправности разбился истребитель ВВС страны МиГ-29

В пресс-релизе также отметили, что информации о нанесенном ущербе в результате падения самолета пока не поступало. В настоящее время специальные комиссии занимаются расследованием причин произошедшего.

МиГ-29 — многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в СССР в 1970-х годах. Он предназначен для поражения воздушных целей и наземных объектов с использованием управляемых ракет и пушек. С момента первого полета в 1977 году создано множество модификаций этого самолета, включая версии «Б» и «К», которые экспортировались в Индию. На данный момент в Индии на вооружении находится более 80 таких истребителей, передает «Радиоточка НСН».