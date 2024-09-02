В Индии из-за технической неисправности разбился истребитель ВВС страны МиГ-29
Истребитель МиГ-29 потерпел крушение на северо-западе Индии из-за технической неисправности, пилоту удалось катапультироваться. Об этом сообщила пресс-служба ВВС Индии.
В сообщении в соцсети X указано, что инцидент произошел во время ночных тренировочных полетов в районе Бармер.
В пресс-релизе также отметили, что информации о нанесенном ущербе в результате падения самолета пока не поступало. В настоящее время специальные комиссии занимаются расследованием причин произошедшего.
МиГ-29 — многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в СССР в 1970-х годах. Он предназначен для поражения воздушных целей и наземных объектов с использованием управляемых ракет и пушек. С момента первого полета в 1977 году создано множество модификаций этого самолета, включая версии «Б» и «К», которые экспортировались в Индию. На данный момент в Индии на вооружении находится более 80 таких истребителей, передает «Радиоточка НСН».
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