В США арестован мужчина, кидавший камни в Капитолий

Полиция арестовала мужчину, бросавшего камни в одно из зданий Капитолия. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что задержанный - 37-летний Джон Либш - оказывал сопротивление полицейским. По данным полиции, Либш ранее разыскивался за неоднократные нарушения.

Ранее в среду стало известно, что решение об увольнении полицейского Гаррета Ролфа, застрелившего при задержании афроамериканца Рейшарда Брукса, было отменено. В ведомстве заключили, что Ролфу «не было предоставлено право на надлежащую правовую процедуру».

