В Джорджии отменили увольнение полицейского, застрелившего афроамериканца

Соответствующее решение было принято Советом по гражданской службе города Атланта (штат Джорджия). В ведомстве заключили, что Ролфу «не было предоставлено право на надлежащую правовую процедуру», в частности, указывается, что власти Атланты не использовали "инфoрмацию, получeнную во врeмя дачи пoказаний свидетелей».



Инцидент произошел в июне прошлого года. Брукс был застрелен, оказывая сопротивление при задержании.

