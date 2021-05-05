В Джорджии отменили увольнение полицейского, застрелившего афроамериканца
Решение об увольнении полицейского Гаррета Ролфа, застрелившего при задержании афроамериканца Рейшарда Брукса, было отменено. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее решение было принято Советом по гражданской службе города Атланта (штат Джорджия). В ведомстве заключили, что Ролфу «не было предоставлено право на надлежащую правовую процедуру», в частности, указывается, что власти Атланты не использовали "инфoрмацию, получeнную во врeмя дачи пoказаний свидетелей».
Инцидент произошел в июне прошлого года. Брукс был застрелен, оказывая сопротивление при задержании.
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