В Джорджии отменили увольнение полицейского, застрелившего афроамериканца

Решение об увольнении полицейского Гаррета Ролфа, застрелившего при задержании афроамериканца Рейшарда Брукса, было отменено. Об этом сообщает ТАСС.

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Соответствующее решение было принято Советом по гражданской службе города Атланта (штат Джорджия). В ведомстве заключили, что Ролфу «не было предоставлено право на надлежащую правовую процедуру», в частности, указывается, что власти Атланты не использовали "инфoрмацию, получeнную во врeмя дачи пoказаний свидетелей».

Инцидент произошел в июне прошлого года. Брукс был застрелен, оказывая сопротивление при задержании.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:ПолицияСША
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