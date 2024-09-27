В США 30 человек погибли из-за урагана «Хелен»

Не менее 30 человек погибли в четырех штатах на юго-востоке США из-за урагана «Хелен». Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на данные властей и чрезвычайных служб.

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По данным агентства, жертвы зафиксированы в Джорджии, Северной Каролине, Флориде, Южной Каролине. В этих регионах, а также в штате Теннесси возникли зоны подтопления, были разрушены дома, повалены деревья. В трех штатах без электричества остались свыше 4 млн домохозяйств.

Ураган четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона «Хелен» обрушился на малонаселенный район Биг-Бенд во Флориде в пятницу. Позже он ослаб до тропического шторма. Ураган движется в сторону штатов Кентукки и Теннесси.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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