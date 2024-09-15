На Кубани ураган сорвал крышу со здания школы
15 сентября 202419:24
В станице Березанской Краснодарского края ураганный ветер сорвал крышу со здания школы, сообщили в администрации Выселковского района.
Жертв и пострадавших нет. Пострадала кровля школы №3.
Для восстановления кровли вызван подрядчик. Контракт на ремонт кровли был заключен в мае 2024 года. Сроком выполнения работ значилось 24 августа.
Школа продолжит работать в штатном режиме.
Ранее на Санкт-Петербург обрушился циклон «Отилия». По городу Тосно в Ленинградской области прошел ураган, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru