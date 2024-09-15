На Кубани ураган сорвал крышу со здания школы

Жертв и пострадавших нет. Пострадала кровля школы №3.

Для восстановления кровли вызван подрядчик. Контракт на ремонт кровли был заключен в мае 2024 года. Сроком выполнения работ значилось 24 августа.

Школа продолжит работать в штатном режиме.

Ранее на Санкт-Петербург обрушился циклон «Отилия». По городу Тосно в Ленинградской области прошел ураган, передает «Радиоточка НСН».

