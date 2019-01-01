Россиян призвали воздержаться от поездок в Тбилиси
Гражданам РФ рекомендуют отказаться от поездок в Тбилиси до тех пор, пока ситуация в городе не стабилизируется. Как отмечает РИА Новости, с таким заявлением выступил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он посоветовал нашим соотечественникам «не рисковать и дождаться момента, когда власти урегулирую ситуацию».
Как отмечает RT, число пострадавших в результате столкновений в Тбилиси возросло до 240.
Ura.ru напоминает, что беспорядки в Тбилиси произошли накануне в то время, когда в здании правительства началась Межпарламентская ассамблея православия. В мероприятии участвовали делегаты из России, включая президента ассамблеи Сергея Гаврилова. Грузинские депутаты от оппозиции возмутились тем, что он открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента. После это протестующие начали штурмовать здание. В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила в организации беспорядков Москву.
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