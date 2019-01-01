Россиян призвали воздержаться от поездок в Тбилиси

Гражданам РФ рекомендуют отказаться от поездок в Тбилиси до тех пор, пока ситуация в городе не стабилизируется. Как отмечает РИА Новости, с таким заявлением выступил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он посоветовал нашим соотечественникам «не рисковать и дождаться момента, когда власти урегулирую ситуацию».

Как отмечает RT, число пострадавших в результате столкновений в Тбилиси возросло до 240.