Собчак: В Чечне неизвестные избили адвоката Мусаевой и журналистку Милашину
Неизвестные избили в Чечне адвоката жены бывшего судьи Верховного суда республики Заремы Мусаевой Александра Немова и журналистку Елену Милашину. Об этом сообщает Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».
По данным СМИ, во вторник пострадавшие прилетели в Грозный на приговор к Мусаевой. У аэропорта такси Немова и Милашиной перекрыли три машины, злоумышленники избили защитника и журналистку, а также забрали и повредили всю имевшуюся у них технику. Пострадавшие находятся в травмпункте.
«Избитые Милашина и Немов ... сидят на инвалидных колясках. Немов избит настолько сильно, что еле говорит», — пишет «Кровавая барыня».
По данным Telegram-канала, у Милашиной сломаны пальцы и диагностированы множественные ушибы.
Зарему Мусаеву, супругу экс-судьи чеченского Верховного суда Сайди Янгулбаева, вывезли в Грозный из Нижнего Новгорода в 2022 году. Женщине дали 15 суток ареста якобы за нападение на одного из силовиков, позже против нее возбудили дело о применении насилия к представителю власти и соучастии в мошенничестве. Прения по делу начались в Грозном 15 июня, пишет Газета.ру.
После ареста Мусаевой Янгулбаев вместе с дочерью покинул Россию. За границей проживают сыновья супружеской пары – Абубакар и Ибрагим, подозреваемые в связях с оппозиционным проектом 1ADAT (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ). Семья Мусаевой утверждает, что дело против нее связано с правозащитной деятельностью братьев Янгулбаевых.
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