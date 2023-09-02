В Солнечногорске загорелся цех стекловарения

«01.09.2023 в 22.55 ... поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Солнечногорск ... На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри цеха», — отметили в ведомстве.

К борьбе с огнем привлекли 21 единицу техники и 63 специалиста. В 01:36 возгорание локализовали на площади 80 квадратных метров. К 02:18 открытое горение было ликвидировано.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС, по предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

