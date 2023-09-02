В Солнечногорске загорелся цех стекловарения
Пожар произошел в цехе стекловарения в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.
«01.09.2023 в 22.55 ... поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Солнечногорск ... На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри цеха», — отметили в ведомстве.
К борьбе с огнем привлекли 21 единицу техники и 63 специалиста. В 01:36 возгорание локализовали на площади 80 квадратных метров. К 02:18 открытое горение было ликвидировано.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС, по предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Аргентинская актриса Луна умерла из-за последствий неудачной пластики
- В Солнечногорске загорелся цех стекловарения
- Yonhap: КНДР произвела пуск нескольких крылатых ракет
- Минобороны: У Крымского моста уничтожили еще два морских беспилотника ВСУ
- Отец покончивших с собой сестер-близнецов из Омска рассказал об их проблемах
- Кадыров поручил разобраться в конфликте с участием чеченского спортсмена в Москве
- Полянский заявил о риске прямого столкновения НАТО и России
- Умерла актриса из сериала «Каменская» Людмила Мелешко
- Минобороны: Киев пытался ударить по Крымскому мосту морским беспилотником
- Мятежники в Габоне пообещали сделать власть демократичнее
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru