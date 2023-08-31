Число жертв пожара в Йоханнесбурге выросло до 74 человек

По его словам, в числе погибших 12 детей.

Тембалету Мпахлаза добавил, что в больницах с сильными ожогами находятся более 50 человек, отметив, что спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось о 73 погибших, в том числе семи несовершеннолетних.

Пожар в центре Йоханнесбурга произошёл утром 31 августа. По данным местных СМИ, в загоревшемся пятиэтажном здании неофициально проживали около 200 бездомных. Рассматриваются несколько версий, в том числе, незаконное подключение к электросети и разведение огня в помещении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

