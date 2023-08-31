Число жертв пожара в Йоханнесбурге выросло до 74 человек
Глава судебно-медицинской службы южноафриканской провинции Гаутенг Тембалету Мпахлаза заявил, что после пожара в пятиэтажном доме в Йоханнесбурге спасатели извлекли тела 74 погибших, сообщает ТАСС.
По его словам, в числе погибших 12 детей.
Тембалету Мпахлаза добавил, что в больницах с сильными ожогами находятся более 50 человек, отметив, что спасательные работы продолжаются.
Ранее сообщалось о 73 погибших, в том числе семи несовершеннолетних.
Пожар в центре Йоханнесбурга произошёл утром 31 августа. По данным местных СМИ, в загоревшемся пятиэтажном здании неофициально проживали около 200 бездомных. Рассматриваются несколько версий, в том числе, незаконное подключение к электросети и разведение огня в помещении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новак: Россия объявит о новом сокращении экспорта нефти
- Глава МИД Венгрии отказался от встречи с венгерским коллегой
- МИД счел пограничный вопрос с Китаем окончательно решенным
- СМИ: Гутерреш направил Лаврову предложение о возобновлении зерновой сделки
- Дмитрий Медведев предупредил о появлении новых вирусов
- Муфтият Чечни запретил фото и видео на свадьбах не по чеченским «правилам»
- Эрдоган пообещал сохранить независимый курс Турции
- При пожаре в Геленджике погибло много краснокнижных деревьев
- В Сочи пьяного москвича вынесло на надувной лодке в море
- «Зенит» продлил контракт с Барриосом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru