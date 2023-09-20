В Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом
Резервуар с дизельным топливом загорелся в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Площадь пожара составляет 96 квадратных метров. <...> На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, никто не пострадал. Угрозы распространения возгорания нет. Причины ЧП устанавливаются.
Как сообщают экстренные службы, пожар зафиксировали неподалеку от нефтебазы и аэропорта Сочи, пишет Ura.ru.
Накануне в Тюмени загорелся второй блок ТЭЦ-2, возгорание распространилось на площади 5 кв. м, пострадавших нет, напоминает телеканал «360».
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