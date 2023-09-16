В Петербурге загорелся торговый центр на площади 1000 кв. м
Пожар произошел в здании торгового центра во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает главное управление МЧС по городу.
По данным ведомства, сообщение о ЧП на улице Бухарестской поступило в субботу в 00:27.
«В здании размером 40х50 происходит горение на площади 1000 кв.м. В 00:35 пожару подан дополнительный номер 1БИС», — указали в МЧС.
Данных о пострадавших не поступало. К борьбе с огнем привлекли 62 специалистов и 18 единиц техники.
Ранее в Самаре загорелся бывший подшипниковый завод, площадь возгорания составила 1000 квадратных метров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru