В Петербурге загорелся торговый центр на площади 1000 кв. м

Пожар произошел в здании торгового центра во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает главное управление МЧС по городу.

Пожар произошел после разгерметизации газопровода под Саратовом

По данным ведомства, сообщение о ЧП на улице Бухарестской поступило в субботу в 00:27.

«В здании размером 40х50 происходит горение на площади 1000 кв.м. В 00:35 пожару подан дополнительный номер 1БИС», — указали в МЧС.

Данных о пострадавших не поступало. К борьбе с огнем привлекли 62 специалистов и 18 единиц техники.

Ранее в Самаре загорелся бывший подшипниковый завод, площадь возгорания составила 1000 квадратных метров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МЧСПожарСанкт-Петербург

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