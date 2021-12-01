В Сочи задержали находившегося в розыске 22 года преступника
Находившегося в розыске 22 года россиянина, осужденного за мошенничество и незаконный оборот наркотиков, задержали в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.
«Оперативники УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с краснодарскими коллегами и сотрудниками полиции задержали в Сочи мужчину, который скрывался от правоохранительных органов с 1999 года», — подчеркнули в ведомстве.
Задержанный — уроженец города Кириши Ленинградской области, 22 года назад взятый под стражу за мошенничество и сбыт наркотиков. После предварительного следствия в 1999 году гражданина освободили под залог, впоследствии он скрылся. В 2008 году Киришский городской суд заочно приговорил мужчину к пяти годам и шести месяцам лишения свободы.
Как отметили в ФСИН, осужденный долгое время проживал в Абхазии по поддельному паспорту на имя другого человека, в последние шесть лет он находился в Краснодарском крае. Личность разыскиваемого подтвердили с помощью проверки по отпечаткам пальцев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- В 30 регионах России задержали 85 подпольных оружейников
- Захарова: Санкции против России показывают слабость США
- Лукашенко: Белоруссия будет с РФ в случае агрессии со стороны Украины
- В Сочи задержали находившегося в розыске 22 года преступника
- Глава МИД Британии прокатилась на эстонском танке НАТО
- ФСБ ликвидировала подпольные цеха по изготовлению оружия в Забайкалье
- Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с Путиным 3 декабря
- Путин наградил главу ВТБ орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
- Правительство выделит более 2,2 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений в регионах
- США хотят ужесточить требования к тестам на COVID-19 для въезжающих в страну
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru