В Сочи задержали находившегося в розыске 22 года преступника

Находившегося в розыске 22 года россиянина, осужденного за мошенничество и незаконный оборот наркотиков, задержали в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.

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«Оперативники УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с краснодарскими коллегами и сотрудниками полиции задержали в Сочи мужчину, который скрывался от правоохранительных органов с 1999 года», — подчеркнули в ведомстве.

Задержанный — уроженец города Кириши Ленинградской области, 22 года назад взятый под стражу за мошенничество и сбыт наркотиков. После предварительного следствия в 1999 году гражданина освободили под залог, впоследствии он скрылся. В 2008 году Киришский городской суд заочно приговорил мужчину к пяти годам и шести месяцам лишения свободы.

Как отметили в ФСИН, осужденный долгое время проживал в Абхазии по поддельному паспорту на имя другого человека, в последние шесть лет он находился в Краснодарском крае. Личность разыскиваемого подтвердили с помощью проверки по отпечаткам пальцев.

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ФОТО: pxhere.com
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