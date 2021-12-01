В Сочи задержали находившегося в розыске 22 года преступника

«Оперативники УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с краснодарскими коллегами и сотрудниками полиции задержали в Сочи мужчину, который скрывался от правоохранительных органов с 1999 года», — подчеркнули в ведомстве.

Задержанный — уроженец города Кириши Ленинградской области, 22 года назад взятый под стражу за мошенничество и сбыт наркотиков. После предварительного следствия в 1999 году гражданина освободили под залог, впоследствии он скрылся. В 2008 году Киришский городской суд заочно приговорил мужчину к пяти годам и шести месяцам лишения свободы.

Как отметили в ФСИН, осужденный долгое время проживал в Абхазии по поддельному паспорту на имя другого человека, в последние шесть лет он находился в Краснодарском крае. Личность разыскиваемого подтвердили с помощью проверки по отпечаткам пальцев.

