СМИ: Задержан глава «Тольяттиазота» Бобков
Исполняющий обязанности генерального директора одного из крупнейших в России производителя удобрений «Тольяттиазота» Андрей Бобков задержан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию.
«В настоящее время адвокаты выясняют причины и обстоятельства задержания», — говорится в сообщении.
По данным издания, Бобкова задержали вечером 26 ноября. До инцидента и.о.гендиректора направил в органы ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры заявление, в котором сообщил «о действиях, направленных на силовой захват» «Тольяттазота». Отмечается, что в пятницу несколько машин ОМОНа и Росгвардии заблокировали въезд и выезд с территории завода машин, которые ввозят и вывозят опасные химические вещества. Кроме того, силовики якобы «принудительно» выгнали сотрудников частной охранной организации.
«Считаем, что данные действия осуществлены в преддверии завтрашнего внеочередного собрания акционеров (27.11.2021), инициированного компанией "Уралхим" для незаконной смены совета директоров "Тольяттиазотом" и осуществления силового рейдерского захвата нашего предприятия — прямого конкурента "Уралхима"», — говорится в заявлении Бобкова.
«Уралхим» с 2008 года стал миноритарием «Тольяттиазота» и вступил в акционерный конфликт с основными владельцами компании Владимиром и Сергеем Махлаями. «Уралхим» передал 9,7% из 9,97% своих акций компании «Химактивинвест», одному из предприятий миноритарного акционера «Уралхима» Дмитрия Мазепина.
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