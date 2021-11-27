СМИ: Задержан глава «Тольяттиазота» Бобков

«В настоящее время адвокаты выясняют причины и обстоятельства задержания», — говорится в сообщении.

По данным издания, Бобкова задержали вечером 26 ноября. До инцидента и.о.гендиректора направил в органы ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры заявление, в котором сообщил «о действиях, направленных на силовой захват» «Тольяттазота». Отмечается, что в пятницу несколько машин ОМОНа и Росгвардии заблокировали въезд и выезд с территории завода машин, которые ввозят и вывозят опасные химические вещества. Кроме того, силовики якобы «принудительно» выгнали сотрудников частной охранной организации.

«Считаем, что данные действия осуществлены в преддверии завтрашнего внеочередного собрания акционеров (27.11.2021), инициированного компанией "Уралхим" для незаконной смены совета директоров "Тольяттиазотом" и осуществления силового рейдерского захвата нашего предприятия — прямого конкурента "Уралхима"», — говорится в заявлении Бобкова.

«Уралхим» с 2008 года стал миноритарием «Тольяттиазота» и вступил в акционерный конфликт с основными владельцами компании Владимиром и Сергеем Махлаями. «Уралхим» передал 9,7% из 9,97% своих акций компании «Химактивинвест», одному из предприятий миноритарного акционера «Уралхима» Дмитрия Мазепина.

