В Сочи задержали 64-летнего авиадебошира
Полицейские задержали в аэропорту Сочи 64-летнего мужчину, устроившего дебош на борту самолёта. Об этом сообщает пресс-служба управления транспорта МВД РФ по Южному федеральному округу.
Отмечается, что инцидент произошёл 3 февраля. Диспетчер аэропорта Сочи сообщил в полицию, что на борту лайнера из Нижнего Новгорода находится агрессивный пассажир. По его словам, дебошир матерился и чем-то размахивал, игнорируя при этом замечания бортпроводников и других попутчиков.
После призмеления сочинские полицейские препроводили мужчину на медосвидетельствование, которое показало, что он пьян.
В отношении авиадебошира был составлен протокол по статье КоАП о появлении в общественных местах в состоянии опьянения, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.
Ранее перебравшего с алкоголем актёра Евгения Воловенко сняли с самолёта в Хабаровске за дебош, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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