В Сочи спасатели обнаружили тело унесенной в море девушки

Спасатели обнаружили тело девушки, которая, предположительно, утонула у берегов Сочи 16 июня. Её личность будет установлена после опознания, сообщили в МЧС.

Пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда ранее сообщила о пропаже девушки 16 июня, когда она попала в водоворот морской волны.

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Поисковые операции продолжались более четырех дней, в ходе которых спасатели осматривали акваторию и прибрежную линию на протяжении до 20 километров.

Момент трагедии был запечатлен на видео. На записи видно, как волна накрыла пару, стоявшую по колено в воде. Парню удалось выбраться, но девушка пропала, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Лызлова
ТЕГИ:МЧССпасателиСочи

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