В Сочи спасатели обнаружили тело унесенной в море девушки

Спасатели обнаружили тело девушки, которая, предположительно, утонула у берегов Сочи 16 июня. Её личность будет установлена после опознания, сообщили в МЧС.

Пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда ранее сообщила о пропаже девушки 16 июня, когда она попала в водоворот морской волны.