В Сочи спасатели обнаружили тело унесенной в море девушки
Спасатели обнаружили тело девушки, которая, предположительно, утонула у берегов Сочи 16 июня. Её личность будет установлена после опознания, сообщили в МЧС.
Пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда ранее сообщила о пропаже девушки 16 июня, когда она попала в водоворот морской волны.
Поисковые операции продолжались более четырех дней, в ходе которых спасатели осматривали акваторию и прибрежную линию на протяжении до 20 километров.
Момент трагедии был запечатлен на видео. На записи видно, как волна накрыла пару, стоявшую по колено в воде. Парню удалось выбраться, но девушка пропала, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Мелитополем сбили украинские ракеты
- Сборная России одержала досрочную победу в медальном зачете Игр БРИКС
- В Польше заявили, что в страну залетел аэростат из Калининградской области
- В Сочи спасатели обнаружили тело унесенной в море девушки
- Работающим пенсионерам не будут компенсировать остановку индексации в 2016 году
- Путин подарил Ким Чен Ыну «Аурус» с номером победы в Корейской войне
- Пентагон подтвердил, что ВСУ запрещено бить ракетами ATACMS вглубь России
- Индексация пенсий в 2025 году пройдет одинаково для всех пенсионеров
- Умер актер из «Голодных игр» Дональд Сазерленд
- Футболист Тикнизян отказался перейти из «Локомотива» в «Зенит»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru